اليمن.. ارتفاع الضحايا المدنيين مع احتدام القتال على محافظة مأرب

2021/06/19 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية للسيطرة على محافظة مأرب شمال اليمن، وفقا لموقع صوت أميركا.

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