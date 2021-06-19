2021/06/19 | 08:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رجحت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي فاز بالانتخابات الرئاسية بعد تخطيه 50 بالمئة من النصاب القانوني المطلوب، في نتائج أولية غير رسمية.وأشارت إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخابات الرئاسة الإيرانية..



نتائج أولية ترجح فوز إبراهيم رئيسي المركز الخبري الوطني.

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