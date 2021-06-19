السليمانية.. تخرج دفعة من طلبة المدارس بحضور نائب رئيس اقليم كوردستان

2021/06/19 | 08:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت في فندق كراند ميلينيوم في مدينة السليمانية مساء يوم الجمعة حفلة لتخرج طلبة مرحلة الثاني عشر بحضور نائب رئيس اقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى ومحافظ السليمانية ونائب مدير تربية السليمانية.

وقالت هديل مجدي المشرفة على مدرسة شويفات الاهلية، "اليوم نحن سعداء بتخرج طلبة مدرسة شويفات الاهلية ب 22 طالب وطالبة بعد عام كان صعبا بسبب تداعيات كورونا وكانت الدراسة أون لاين لكن بجهود الكادر التدريسي وجهود الطلبة تمكنا من اجتياز المرحلة بنجاح وها نحن نحتفل اليوم بتخرج كوكبة جديدة من طلبة بناء مستقبل كوردستان."

وقال عمر أمين نائب مدير تربية السليمانية خلال تقديم شهادات التخرج "التربية والتعليم هو أساس بناء اي مجتمع حضاري متكامل واليوم نقف امام مجموعة من طلبة مدرسة شويفات الاهلية المعروفة بتقديمها الدراسة باللغات الاجنبية لطلبتنا الاعزاء ,وهو محل تقدير لنا نحن كمسؤولي التربية في مدينة السليمانية ليكون مستقبلا واعدا في بناء العلم والمعرفة ."

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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