الحوثيون يعلنون عن قصفهم قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

2021/06/19 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت حركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب غربي السعودية. وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع على حسابه في "تويتر" أن الجماعة نفذت فجر اليوم السبت عملية هجومية على هذه القاعدة الواقعة في خميس مشيط بواسطة طائرة مسيرة من طراز "قاصف 2kبدوره، أكد التحالف العربي بقيادة الرياض أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه خميش مشيط، مشددا على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين".وكان الحوثيون قد أعلنوا مرارا خلال الأشهر الماضية عن تنفيذهم عمليات ضد هذه القاعدة.المصدر: روسيا اليوم

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