70% من سكك الحديد العراقية “متهالكة”.. الشركة “الخاسرة” تنتظر تمويلًا حكوميًا لإصلاح 1400 كم من مسار القطار

2021/06/19 | 08:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

رقم مثير للدهشة كشفت عنه وزارة النقل فيما يخص سكك الحديد، حيث من أصل ألفي كيلومتر من سكك الحديد، لايعمل سوى 600 كيلو متر، مقابل تهالك 1400 كيلومتر، بنسبة تهالك اصابت 70% من مسارات القطار في البلاد.

مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني قال في تصريح للصحفية الرسمية، ان “طول خطوط سكك الحديد في البلاد يبلغ الفي كيلومتر، وأن 60 الى 70 بالمئة منها قديمة ومتهالكة نتيجة التجاوزات وتردي الاوضاع الامنية في بعض المحافظات على امتداد الاعوام الماضية”.

وحول إمكانية إصلاحها، يشير الحسيني إلى أن “اعمار وتأهيل خطوط السكك بحاجة الى تخصيصات مالية لان ما يتم رصده لوزارة النقل من اموال تعد غير كافية”.

فبالرغم من كون الشركة العامة لسكك الحديد من المفترض أنها شركة تحقق أموالًا وعائدات مالية، إلا أنها تنتظر الدعم الحكومي لإصلاح وتأهيل سكك الحديد، وهو أمر مفهوم عند استذكار بأن الشركة وصفت بالخاسرة من قبل وزارة النقل في وقت سابق.

شركة خاسرة..



وهبوط نسبة المسافرين خلال عام بـ82%

واتساقًا مع وصف سابق اطلقه وزير النقل ناصر الشبلي خلال استضافته ببرنامج كشف حساب على شاشة تلفزيون عراق 24 HD، عندما وصف شركة السكك الحديد بـ”الخاسرة”، أظهر تقرير جديد لجهاز الاحصاء المركزي نتائج متسقة تمامًا مع وصف الشبلي حول شركة السكك الحديد.

الجهاز قال في تقرير جديد إن “عدد مسافري السكك الحديدية بأجر، انخفض إلى 77 ألف مسافر سنة 2020 مقارنة بـ 435 الف مسافر لسنة 2019 بنسبة بلغت 82.3%”، مشيرا الى ان “اكبر عدد للمسافرين بأجر بسكك الحديد للسنوات الخمس الماضية كانت لسنة 2018 حيث بلغ 529 الف مسافر”.

واضاف ان “اجرة النقل المسافر الواحد بلغت 9571 دينارا لسنة 2020 مقابل 9225 دينارا لسنة 2019 بإرتفاع بلغت نسبته 3.8 مقارنة بمتوسط طول السفر لنقل المسافرين 402 كم لسنة 2020”.

واشار الى ان “كمية البضاعة المنقولة بالسكك الحديدية بلغت 1293 الف طن سنة 2020 مقابل 372 الف طن سنة 2019 بارتفاع بلغ 247.6%”.

حملة لازالة التجاوزات

واشار مدير الشركة العامة لسكك الحديد طالب الحسيني الى “مباشرة الملاكات الهندسية والفنية في المناطق الجنوبية والوسطى بحملة واسعة لازالة التجاوزات والمعابر غير النظامية على خطوط السكك لغرض ضمان انسيابية حركة القطارات”.

واعلن الحسيني “استئناف العمل بخط سكة حديد يبدأ من محطة الصمود في محافظة البصرة إلى رصيف 27 في ميناء ام قصر الشمالي، وشملت الأعمال نشر العوارض الكونكريتية ومد حديد الخطوط ولحامها ومن ثم فرش حجر التحكيم وسيتم انجازه بالمدة المحددة من قبل الشركة”.

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