2021/06/19 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال أطباء في الهند إنهم أجبروا على إزالة أعين 3 أطفال أصيبوا بعدوى الفطر الأسود المرتبطة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا.وتعاني الهند حاليا فوق مأساة فيروس كورونا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند..



اقتلعوا أعين الأطفال لمحاربة الفطر الأسود! المركز الخبري الوطني.

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