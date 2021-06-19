انتخابات إيران الرئاسية: المرشحون الثلاثة يقرون بالهزيمة لصالح إبراهيم رئيسي

2021/06/19 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: أقر مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي وعبدالناصر همتي وأميرحسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم بالانتخابات الرئاسية وباركوا لإبراهيم رئيسي فوزه.ولا توجد إحصائيات رسمية، لكن وكالات الأنباء الإيرانية تتحدث عن تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي.وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت أن فرز الأصوات مستمر.من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس […]

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