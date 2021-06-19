2021/06/19 | 09:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للمنظمة، مشيداً بقيادته للمنظمة الأممية، ومعرباً عن ثقته بأن الأمين العام بتجربته ومكانته سيساعد في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه عالمنا اليوم.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يهنئ غوتيرش بإعادة انتخابه) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يهنئ غوتيرش بإعادة انتخابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).