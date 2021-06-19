الحكومة الاتحادية ترسل حصة اقليم كوردستان قريباً

2021/06/19 | 09:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خبير قانوني، ان الحكومة الاتحادية سترسل حصة اقليم كوردستان خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشددا على ان جميع الخطوات الواردة في قانون الموازنة نفذت.

وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان جميع الخطوات الواردة في قانون الموازنة انتهت والمباحثات بين الرقابة المالية الاتحادية واقليم كوردستان انتهت وتم تحديد حصة اقليم كوردستان من الموازنة.

واضاف: قريبا ستقوم الحكومة الاتحادية بارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة واعتقد بان الاموال ستصل الى اقليم كوردستان خلال الـ48 ساعة المقبلة.

من جانبه، اكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان لجنة التدقيق التابعة للحكومة الاتحادية زارت اقليم كوردستان واطلعت على سير العمل في جميع المنافذ الحدودية.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان لجنة الرقابة التابعة للحكومة الاتحادية زارات واقليم كوردستان واطلعت على سير العمل في جميع المنافذ الحدودية.

واضاف: ان اللجنة عادت الى بغداد بعد اكمال مهامها وستقوم برفع تقريرها الخاص بالواردات غير النفطية في اقليم كوردستان الى وزارة المالية الاتحادية.

واوضح: ان ما ستقوم الحكومة الاتحادية بتسليمه الى اقليم كوردستان من تخصيصات مالية هي عبارة عن سلفة لحين الانتهاء من الامور التدقيقة بشكل نهائي وهذا الامر لايعتبر مخالف لقانون الموازنة.

هذا وقرر مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته الاخيرة تسليم 200 مليار دينار عراقي شهريا الى حكومة اقليم كوردستان كحتة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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