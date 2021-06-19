مرشحان يهنئان إبراهيم رئيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة الإيرانية

2021/06/19 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت الجمعة أفضت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما هنّأ اثنان من المرشحين المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي، على "فوزه" قبل صدور نتائج رسمية.

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