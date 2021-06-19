2021/06/19 | 09:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا يَشْتَمونَ سعدي يوسف ؟ سعد جاسم لم يتعرض شاعر وأَديب ومناضل عراقي أو عربي أو حتى أَجنبي ، للإساءات والشتائم والقدح والذم ، سواء في حياته أو في مماته الجليل ، كما تعرض الشاعر والاديب الفذ سعدي يوسف .نعم ..كان سعدي ولازال يشتم ويساء له ويُنتقص منه بلا أَي وازع من ضمير […]

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