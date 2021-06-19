2021/06/19 | 09:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لماذا يَشْتَمونَ سعدي يوسف ؟ سعد جاسم لم يتعرض شاعر وأَديب ومناضل عراقي أو عربي أو حتى أَجنبي ، للإساءات والشتائم والقدح والذم ، سواء في حياته أو في مماته الجليل ، كما تعرض الشاعر والاديب الفذ سعدي يوسف .
نعم ..
كان سعدي ولازال يشتم ويساء له ويُنتقص منه بلا أَي وازع من ضمير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يَشْتَمونَ سعدي يوسف ؟- سعد جاسم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نعم ..
كان سعدي ولازال يشتم ويساء له ويُنتقص منه بلا أَي وازع من ضمير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يَشْتَمونَ سعدي يوسف ؟- سعد جاسم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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