معركة خارج المستطيل الأخضر: رونالدينيو يستفز راموس بصورة.. والكابيتانو يرد فوراً!

2021/06/19 | 09:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تستمر المعارك المثيرة بين القائد السابق لريال مدريد، سيرخيو راموس، والأسطورة البرازيلي ولاعب برشلونة الأسبق، رونالدينيو وإن كانت بعيد عن أرض الملاعب.

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وكان رونالدينيو قد قرر "إلقاء التحية" على راموس بعد أن أعلن الأخير رحيله بشكل رسمي عن "الفريق الملكي"، ولكن جاءت تلك التحية بطريقة ساخرة ولتذكير "الكابيتانو" باللقاءات التي جمعت اللاعبين في مباريات الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد بين العامين 2005 و2008.

وكان رونالدينيو قد رحال عن قلعة "الكامب" في العام 2008 بعد أن قضى أربعة مواسم حقق فيها العديد من الألقاب مع "البلوغرانا" قبل أن يسلم راية التألق للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فيما لعب راموس لصالح "الميرنغي" لمدة 16 موسما بداية من العام 2005.

وفي تعليقه على الخروج الدرامي لراموس من استاد "البرنابيو"، نشر رونالدينيو صورة في حسابه على موقع "توتير"، تجمعه مع المدافع الإسباني وهو يتلاعب به، معلقا عليها "هل تذكر تلك اليلة؟"، في إشارة إلى إحدى مباريات الكلاسيكو في موسم 2006-2007 والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين مقابل لاشيء.

ولكن رد راموس جاء سريعا على "خصمه اللدود" السابق، إذ نشر صورة لجماهير ريال مدريد وهي تحتفل مع "البلانكوس" بفوزه بالدوري الإسباني للمرة الثلاثين في تاريخهم وكان ذلك الفوز في نفس الموسم (2006-20079).

وكتب راموس تغريدة قال فيها "نعم ما زلت أذكر، ولكن هذه الصورة التي التقطت بعد بضعة أشهر كانت أفضل بكثير".

تجدر الإشارة إلى أن راموس كان قد أعلن قبل بضعة أيام مغادرته ريال مدريد بعد أن رفضت إدارة النادي الملكي تجديد عقده، مشيرا إلى أن أنه لن يكون لاعبا مع الفريق الأبيض لأن الأخير سحب عرضا كان قدمه له بتجديد عقده لمدة عام واحد مع خصم عشرة بالمئة من راتبه، ولكن قائد المنتخب الإسباني السابق رفض العقد مصرا على أن تكون مدته لمدة عامين وبدون خصم أي شيء من راتبه.

وبعد أن اقتنع راموس بالعقد ووافق عليه، لكن إدارة الفريق فاجأته، على حد قوله، بأن صلاحية عرضها له قد انتهت، وبالتالي لم يعد لاعبا في ريال مدريد بعد أن انقضاء فترة تعاقداته في هذا الصيف.

ولم يحدد لاعب إشبيلية السابق، البالغ من العمر 37 عاما، وجهته الجديدة، ولكن ثمة تقارير إعلامية ترجح انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو شد الرحال إلى مانشستر سيتي الإنكليزي.

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