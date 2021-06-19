مؤيدو بريكست ينظمون احتجاجاً ضد بروتوكول أيرلندا الشمالية

2021/06/19 | 09:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توجه كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ومن بينهم البارونة هوي والمعروفة باسم كيت هوي وعضو البرلمان الأوروبي السابق بن حبيب، إلى أيرلندا الشمالية لتنظيم تجمع احتجاجي ضد بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق بريكست.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا أن الاحتجاج الذي جرى في ساحة نيوتاوناردس، بمدينة نيوتاوناردس اليوم الجمعة، شهد انطلاق خمس مسيرات احتجاجية باتجاه قلب المدينة.

ولوح المتظاهرون بأعلام الاتحاد ورفعوا لافتات كتب عليها “خيار دبلن: السلام أم البروتوكول؟” حيث حملت صورة نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، وكذلك لافتات كتب عليها “لا حدود بحرية إيرلندية” و”لقد طفح الكيل”.

ويهدف البروتوكول إلى تجنب وجود حدود جامدة مع جمهورية أيرلندا، بما يجعل أيرلندا الشمالية بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع.

وكانت محادثات بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي، بهدف نزع فتيل الخلاف بشأن أيرلندا الشمالية، قد انتهت بدون إحراز تقدم كبير في وقت سابق هذا الشهر.

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