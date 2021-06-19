مكافحة المخدرات تطيح بـ9 متهمين في ست محافظات

2021/06/19 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على 9 متهمين بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم مكافحة مخدرات ذي قار القى القبض على 3 متهمين، في حين القى قسم مكافحة مخدرات نينوى على متهمين اثنين، اما اقسام مكافحة مخدرات البصرة وواسط وكركوك والانبار فقد القى كل منهم القبض على متهم واحد".

وأضافت المديرية، أن "المتهمين ضبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة إضافة إلى رمانة يدوية ومشروبات كحولية، حيث تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28/ 32) مخدرات".واشارت الى، أن "هذه الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالأدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني الدور المهم".

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