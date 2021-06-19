2021/06/19 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أقر مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي وعبدالناصر همتي وأميرحسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم بالانتخابات الرئاسية وباركوا لإبراهيم رئيسي فوزه.وحتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية، لكن وكالات الأنباء الإيرانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سباق الرئاسة الإيرانية..



إقرار بالهزيمة للمرشحين الثلاثة ومباركة بفوز رئيسي المركز الخبري الوطني.

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