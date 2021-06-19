بالأرقام: وزارة الصحة “تستعرض” أسلحتها لمواجهة كورونا.. وتتحدث عن خطة لـ”خنق” الفيروس

2021/06/19 | 09:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استعرضت وزارة الصحة الإمكانيات المتوفرة لمجابهة جائحة كورونا والسيطرة عليها فيما أشار إلى مقدار التجهيزات المتوفرة لذلك، متحدثا عن وضع خطط صحية للسيطرة على الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر في تصريح للصحفية الرسمية، إنَّ “الوزارة وضعت خططاً صحية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، تركّز على زيادة عدد المستشفيات وتوسيع المختبرات واستيراد اللقاحات».

وبحسب الصحيفة فأنه “شهدت جهود مكافحة الفيروس تطوراً ملحوظاً خلال العام الأول من عمر الحكومة، إذ تمَّ رفع عدد الأسِرَّة في المستشفيات من (45) ألفاً إلى (57) ألفاً، فضلاً عن إضافة أكثر من (9000) جهاز تنفس اصطناعي، وزيادة أعداد مختبرات تشخيص كورونا من مختبرين في بداية الوباء إلى أكثر من (70) مختبراً.

وشهد العراق ايضا، زيادة أجهزة الـ (PCR) من (7) أجهزة إلى (216) جهازاً، كما تمَّت إضافة أكثر من (30) جهاز مفراس حلزوني، وزيادة الطاقة التخزينية للأوكسجين من (292) ألف لتر إلى مليون وخمسمئة ألف لتر، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية لمواجهة جائحة كورونا بنسبة 100 بالمئة، بحسب البدر.

وأشار البدر إلى “إكمال 60 مستشفى في مختلف المحافظات، وتأهيل وإعادة بناء (43) مستشفى، إضافة إلى إنشاء المراكز الصحية المنتشرة في عموم المحافظات».

ونجحت الحكومة عبر وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الدوائر ذات العلاقة في تذليل العقبات في إطار مواجهة الوباء، وتوقيع برامج التعاون والاتفاقيات مع الشركات والمنظمات والمؤسسات الدولية لتوفير الاحتياجات الوقائية والعلاجية، والتنسيق والاستعانة بأكثر من (20) دولة وشركة ومنظمة عالمية، وإنشاء برامج توعوية متكاملة للتعريف بالمرض ومخاطره وطرق الوقاية منه.

وتم تسخير جميع الإمكانيات بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية لدعم جهد وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، من خلال تخصيص مبلغ (100) مليون دولار لشراء اللقاحات و(100) مليون دولار لشراء الأجهزة والمعدات، وإعداد مشروع قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا.

ولفت البدر إلى “تنفيذ خطة وطنية شاملة للتطعيم، بعد تهيئة أكثر من 50 مستشفى وما يزيد على 600 مركز صحي في عموم البلاد لتلقيح المواطنين، فضلاً عن تهيئة الأجهزة والمعدات والملاكات الطبية والصحية، وأطلقت المنصّة الإلكترونية الخاصة بتسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات».

وتمكنت الحكومة من إبرام عقود مع شركات أميركية وصينية وبريطانية رصينة لتوفير ملايين الجرعات من لقاحات (فايزر، سينوفارم، استرازنيكا) لتغطية أكبر عدد من الفئات المشمولة بالتلقيح ضد المرض.

وبدأت تصل تباعاً إلى العراق على شكل دفعات، وهي متوفرة حالياً في المراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وأكد البدر “تسجيل إقبال متزايد على اللقاحات دفع الوزارة لافتتاح منافذ جديدة حالياً في أطراف بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، لتسهيل إجراءات تلقي اللقاح بعد تسلم كميات كبيرة من لقاح فايزر أسبوعياً، ستصل في نهاية العام الحالي إلى 12 مليون جرعة».

وشملت أبرز خطوات الحكومة لتقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس بالنسبة للمواطنين، تخفيف اللجنة الوطنية للصحة والسلامة إجراءات حظر التجوال إلى أقصى حدّ ممكن بغية عودة مزاولة أعمالهم، إذ يتمّ حالياً تطبيق حظر جزئي يبدأ من التاسعة مساء إلى الخامسة فجراً، وهناك جهود لتقليصه أو رفعه خلال المدة المقبلة”.

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