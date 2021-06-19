2021/06/19 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت صادرات النفط العراقية الى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، الى أكثر ‏من 300 ألف برميل.‏ وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأسبوعي، أن “متوسط الاستيرادات ‏الامريكية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع ملحوظ بصادرات النفط العراقية للولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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