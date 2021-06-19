2021/06/19 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على تسعة متهمين بمناطق مختلفة من البلاد.وذكرت المديرية في بيان، أن “قسم مكافحة مخدرات ذي قار القى القبض على 3 متهمين، في حين القى قسم مكافحة مخدرات نينوى على متهمين اثنين، اما اقسام مكافحة مخدرات البصرة وواسط وكركوك والانبار فقد القى كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 9 متهمين بتجارة المخدرات في 6 محافظات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 9 متهمين بتجارة المخدرات في 6 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).