2021/06/19 | 09:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

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