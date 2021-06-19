التلفزيون الإيراني يعلن فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية

2021/06/19 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، فوز ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

واشارت الوسائل الى ان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية اكد أن رئيسي حصل على أكثر من 17 مليون صوت من إجمالي 28 مليونا بحسب النتائج الأولية.

وكان مرشحا الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي وعبدالناصر همتي ، قد اقرا بهزيمتهما في الانتخابات الرئاسية وباركا لإبراهيم رئيسي فوزه.

وأفادت وسائل اعلام ايرانية بأن المرشح محسن رضائي تقدم بالتهاني والتبريكات لمنافسه السيد ابراهيم رئيسي .

كما هنأ المرشح الرئاسي عبدالناصر همتي، آية الله ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

المصدر: وسائل اعلام ايرانية

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