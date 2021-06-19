2021/06/19 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحدد فئتين مشمولتين بقروض الـ50 مليون دينار ويعلن فترة التسديد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد فئتين مشمولتين بقروض الـ50 مليون دينار ويعلن فترة التسديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد فئتين مشمولتين بقروض الـ50 مليون دينار ويعلن فترة التسديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).