20 قتيلاً وجريحاً بهبوط اضطراري لطائرة في سيبيريا

2021/06/19 | 09:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر تلفزيون روسيا اليوم صباح السبت، أن سبعة على الأقل قتلوا وأصيب 13 إثر هبوط طائرة بمحركين من طراز “لت إل-140” اضطرارياً في كيميروفو أوبلاست في جنوب غرب سيبيريا.

وأضاف التلفزيون أن الطائرة كانت تقل 20 فرداً في المجمل.

ونقلت وكالة “تاس” عن مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتا إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وأكدت النيابة أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.

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