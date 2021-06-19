العراق يكسب 147 مليون دولار من أموال أميركا خلال أسبوع واحد

2021/06/19 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت صادرات النفط العراقية الى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، الى أكثر ‏من 300 ألف برميل يوميًا، وهو ارتفاع بنحو الضعف، بعد ان سجل معدل 170 ألف برميل يوميًا في الاسبوع الذي سبقه.‏

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأسبوعي، أن “متوسط الاستيرادات ‏الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.892 ملايين برميل يوميا ‏مرتفعة بمقدار141الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.751 ملايين برميل‎”.‎

واضاف التقرير، ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 305 آلاف برميل يوميا ‏مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 173 ألف برميل يوميا‎”.‎

وعلى هذا الاساس، فأن العراق صدر لاميركا مليونين و100 ألف برميل خلال اسبوع، اذا تم احتساب سعر برميل بنحو 70 دولارًا، فأن العراق حصل على 147 مليون دولار خلال اسبوع واحد فقط.

ونوهت إلى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل ‏بلغ 3,644 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 764 ألف ‏برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 390 الف برميل يوميا، ثم السعودية ‏وبكمية بلغت بمعدل 381 ألف برميل يوميا‎”.‎

وبلغت كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بحسب التقرير، 169 ألف برميل ‏يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 143 الف برميل يوميا، تليها الاكوادور ‏التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 96 الف برميل يوميا‎.‎

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