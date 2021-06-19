الصراحة - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/19 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي هذا العنوان ذكرني وقادني إلى أيام الطفولة حينما كنت في الصف الرابع الابتدائي وكان هذا العنوان أحد المواضيع في كتاب (القراءة) التي تذكر قصة أحد الأولاد يمارس السباحة في النهر فأخذ هذا الصبي يصرخ ويطلب النجدة من الغرق في النهر فتسابق الأولاد الذين يمارسون السباحة معه نحوه لإنقاذه من الغرق وعند وصولهم إليه أخذ يضحك ويسخر منهم بأنه خدعهم بكلامه وبعد أيام كرر هذه الخديعة فبادروا الأولاد نحوه لإنقاذه فض ......





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