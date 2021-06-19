شبشب أمي - دينا سليم حنحن

2021/06/19 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن شِبـْشـِبْ أمّـي دينا سليم حنحن - أسترالياإن حصل وفقدتُ الأمل يوما، أكن قد فقدتُ طيرًا حلّق في سمائي ورحل.الطيور مدرستي الأولى، وحرية التعبير حق من حقوقي، بالأمس، لحقتُ يمامة تعرج، لكنها هربت من عدستي ففرحت لشجاعتها، ذكّرتني بنفسي عندما هربت أنا من شبشب أمي، عندما نبتت أجنحتي التي بدأت تحلّق في الفضاء الشاسع، هل يمكنني أن أدعو ذلك: ذاكرة متقدة؟!.أستاء من بعض أصوات الحاضرين في ح ......





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