التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

2021/06/19 | 10:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 62 بالمئة من الأصوات.وقال التلفزيون الإيراني إن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل، مبيناً أن رئيسي حصل على 17.8 مليون صوت من مجموع أصوات الناخبين.وقبيل ذلك، روحاني في كلمة متلفزة: “أهنئ الشعب على […]

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