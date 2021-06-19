إيران.. النتائج الأولية تؤكد تقدم رئيسي في الانتخابات الرئاسية

2021/06/19 | 10:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الداخلية الإيرانية أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي يتقدم على منافسيه في انتخابات الرئاسة، فيما لايزال فرز أصوات الناخبين مستمرا.

وأكدت الوزارة: أن رئيسي حصل على أكثر من 17 مليون و800 الف من أصوات الناخبين من إجمالي 28 مليون صوت، حسب النتائج الأولية للتصويت.

واوضح جمال عرف رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية ان النتائج الاولية تشير الى احراز المرشح ابراهيم رئيسي اكثر من 17 مليونا و800 الف صوت فيما حصل المرشح محسن رضائي على اكثر من 3 ملايين و300 الف صوت والمرشح عبدالناصر همتي على اكثر من مليونين و400 الف صوت والمرشح امير حسين قاضي زاده على نحو مليون صوت.

من جانبه، بارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني للشخص الذي انتخبه الشعب في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.

وقال روحاني في تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: انني ابارك للمنتخب من قبل الشعب ولكن نظرا لعدم اعلان النتائج الرسمية حتى الان فانني اؤخر التهنئة الرسمية رغم ان الشخص (المرشح) الحاصل على العدد الكافي من الاصوات اصبح معلوما.

PUKmedia وكالات

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