الامم المتحدة تدعو لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات

2021/06/19 | 10:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) التزامها بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.

وجاء في بيان صادر عن نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع اليوم السبت 19/6/2021، ان البعثة تؤكد مجدداً اليوم التزامها بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.

وأضاف البيان "كان تشريع قانون الناجيات الأيزيديات في شهر آذار من هذا العام خطوة كبيرة نحو تلبية احتياجات الناجيات من الفظائع التي ارتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).



وينص القانون على تقديم التعويضات والرعاية للناجيات وإعادة تأهيلهن في المجتمع.



ويعد التنفيذ الكامل للقانون أمراً ضرورياً.



إذ ينبغي تمكين الناجيات للحصول على كافة المستحقات ذات الصلة الواردة في القانون".

وقالت غيشلادوتير انها تهيب "بالسلطات العراقية على تكثيف جهودها لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، وضمان توفير الموارد الكافية، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية، للوفاء باحتياجات كافة ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع، مضيفة "مع إحيائنا لهذا اليوم المهم، نكرّم الضحايا والناجين من العنف الجنسي ونشيد بهؤلاء الذين يعملون من أجل تحقيق المنع والمساءلة".

PUKmedia / اعلام اليونامي

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