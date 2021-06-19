2021/06/19 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد ‏‏17.8 مليون صوت بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين‎.‎ وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف، خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الإيراني الجديد..



ماذا تعرف عن إبراهيم رئيسي المركز الخبري الوطني.

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