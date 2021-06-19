2021/06/19 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بيعت لوحة “موناليزا هيكينغ” الشهيرة التي تعود إلى القرن السابع عشر وادعى مالكها ريموند ‏هيكينغ خلال ستينات القرن ‏العشرين أنها الرسمة الأصلية لليوناردو دا فينتشي، لقاء مبلغ 2.9 ‏مليون يورو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نسخة مقلدة”..



بيع لوحة للموناليزا بمبلغ خيالي‎‏!‏ المركز الخبري الوطني.

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