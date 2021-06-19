2021/06/19 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / المركز الخبري الوطني بيعت لوحة “موناليزا هيكينغ” الشهيرة التي تعود إلى القرن السابع عشر وادعى مالكها ريموند هيكينغ خلال ستينات القرن العشرين أنها الرسمة الأصلية لليوناردو دا فينتشي، لقاء مبلغ 2.9 مليون يورو […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نسخة مقلدة”..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نسخة مقلدة”.. بيع لوحة للموناليزا بمبلغ خيالي!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نسخة مقلدة”..
بيع لوحة للموناليزا بمبلغ خيالي! المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نسخة مقلدة”.. بيع لوحة للموناليزا بمبلغ خيالي!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نسخة مقلدة”.. بيع لوحة للموناليزا بمبلغ خيالي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).