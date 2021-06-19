2021/06/19 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | لجنة الانتخابات الإيرانية: رئيسي حصل على أكثر من 17 مليون صوت

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