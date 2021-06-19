لجنة الانتخابات الإيرانية: رئيسي حصل على 62% من اصوات الناخبين

2021/06/19 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عبد الناصر همتي بالهزيمة في الانتخابات، السبت، وبارك للمرشح إبراهيم رئيسي “فوزه في الانتخابات”.

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا، وشكر الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات ” في هذه المرحلة التاريخية”، وفق تعبيره.

وعبر صفحته على موقع “تويتر” أقر المرشح محسن رضائي منذ قليل بالهزيمة في الانتخابات وبارك للمرشح إبراهيم رئيسي بفوزه.



كما أعلن المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي هزيمته في الانتخابات الرئاسية وبارك لرئيسي.

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