الرافدين يصدر توضيحاً بشأن قرض الـ50 مليوناً للبناء

2021/06/19 | 10:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، السبت، أن قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون دينار، تمنح بدفعتين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “قروض البناء في قطعة ارض، والبالغة 50 ميلون دينار، تسدد في 10 سنوات وبفترة امهال 3 اشهر تبدأ من تاريخ استخدام القرض”.

وأضاف، ان فائدة القرض 5 بالمئة، وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد من الموظفين ومنتسبي القوات الامنية في الحصول على القرض”.

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