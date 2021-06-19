التربية تعلن عن دروس خصوصية “مجانية” للامتحانات الوزارية

2021/06/19 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التربية عن اعدادها دروسًا خصوصية “مجانية” لطلبة المراحل المنتهية استعدادا للامتحانات الوزارية.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية ان “الوزارة وجهت المدارس باقامة دورات تقوية مجانية للطلبة المشمولين استعداداً للامتحانات الوزارية، بهدف تعويضهم عن الدروس التي لم يحضروها بسبب إيقاف الدوام الرسمي في المدارس على خلفية جائحة كورونا اضافة الى ايصال المادة للمواد الدراسية غير المفهومة لديهم”.

وبين القيسي ان “الدورات ستكون مرادفة للتعليم الالكتروني من اجل سد النقص الحاصل في شرح المادة العلمية والمناهج المكيفة بالاضافة الى مراجعة المواد لهم وترسيخها في اذهانهم خاصةً بعد قرب موعد اداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة”.

واكد ان “الوزارة تعمل على تهيئة الطلبة علمياً ونفسياً لدخول الامتحانات بثقة عالية مما يجعلهم اكثر استعدادا لخوض الامتحانات الوزارية”، مشيرا في السياق ذاته الى انه “تم التأكيد على الادارات المدرسية التشديد بتطبيق شروط السلامة الصحية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب”.

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