2021/06/19 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإستخبارات تطيح بـ”10″ ارهابيين في كركوك المركز الخبري الوطني.

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