التلفزيون الإيراني يعلن فوز “إبراهيم رئيسي” بالانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة

2021/06/19 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التلفزيون الإيراني انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد سبعة عشر مليون وثمان مئة ألف صوت بنسبة اثنين وستين بالمئة من أصوات الناخبين.

وأفاد رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية في مؤتمر صحفي أن رئيسي حصل على سبعة عشر مليون وثمان مئة ألف صوت من أصل ثمانية وعشرين مليون وست مئة ألف صوت من أصوات المقترعين.

وحظي رئيسي بدعم صقور الأمن في مسعاه لخلافة حسن روحاني، وهو إصلاحي لا يمكنه بموجب الدستور خوض الانتخابات لولاية ثالثة، فيما يخضع الرئيس الفائز حديثا والمدعوم من الحرس الثوري والحليف المقرب لخامنئي، لعقوبات أمريكية بسبب ضلوعه في إعدام معتقلين سياسيين قبل عشرات الأعوام.

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