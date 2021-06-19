نجمة عربية تبهر الجمهور بالظهور مع كائنات ذكية صديقة للبشر

2021/06/19 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت الفنانة المصرية، هالة صدقي، مقطع فيديو على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، يظهر استمتاعها ‏بإجازتها الصيفية، وهي تسبح مع الدلافين، بمدينة شرم الشيخ المصرية‎.‎

وعلقت هالة صدقي على مقطع الفيديو قائلة: "أصدقائي من بيت الدولفين بشرم الشيخ، أصدق ‏وأجمل أصدقاء‎".

كما دعت الفنانة المصرية متابعيها وشجعتهم على خوض هذه التجرية، حيث يظهر المقطع هالة ‏صدقي إلى جانب الدلافين، ومن ثم "تقبيل" الدلافين لها‎.‎

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