بشكل ملحوظ.. إرتفاع صادرات النفط العراقية لأميركا

2021/06/19 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت صادرات النفط العراقية الى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، الى أكثر من 300 ألف برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية،

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي، أن "متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.892 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار141الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.751 ملايين برميل".

واضاف التقرير، ان "اميركا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 305 آلاف برميل يوميا مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 173 ألف برميل يوميا".

ونوهت إلى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,644 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 764 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 390 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 381 ألف برميل يوميا".

وبلغت كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من نيجيريا بحسب التقرير، 169 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 143 الف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 96 الف برميل يوميا.

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