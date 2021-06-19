2021/06/19 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحمل النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان الساعدي ، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل عمل السلطة التشريعية، مبينا أن الرئاسة لم تقم بدورها الرقابي على أكمل وجه.وقال الساعدي في تصريح له، إن “رئاسة مجلس النواب منذ بداية الدورة النيابية الحالية لم تعطي أهمية للعمل الرقابي خصوصا ملف الاستجوابات”، مبينا أن “السنة الأخيرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تحمل الحلبوسي الاخفاق البرلماني first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تحمل الحلبوسي الاخفاق البرلماني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تحمل الحلبوسي الاخفاق البرلماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).