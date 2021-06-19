2021/06/19 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت فعاليات ونشطاء وشبان، أهالي القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل لوقفة عند باب العامود، اليوم السبت، غضبا لإساءة المستوطنين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورفضا لانتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.ودعت الفعاليات إلى المشاركة في الوقفة اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء، أمام باب العامود في القدس المحتلة.واندلعت ظهر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات فلسطينية لوقفة غاضبة ضد إساءة المستوطنين للنبي الكريم first appeared on النور نيوز.

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