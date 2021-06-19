2021/06/19 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي وجود توجّه حكومي لاستحداث وزارة تُعنى بشؤون المرأة.وقال الغزي، في تصريح صحفي إنَّ “سيتم المباشرة بالمشاريع التي توقفت منذ السنوات الماضية في بغداد والمحافظات”، مبينا”من صلاحية المحافظات إعداد خطة بمشاريعها الخاصة ببرنامج تنمية الأقاليم”، مشيراً إلى أنَّ “وزارة التخطيط باشرت إكمال إدراجها، فضلاً عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه حكومي لاستحداث وزارة جديدة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه حكومي لاستحداث وزارة جديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه حكومي لاستحداث وزارة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).