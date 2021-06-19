لاعلى سعر في / اوبك/ .. خام البصرة الخفيف يرتفع الى 73 دولارا

2021/06/19 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سجل سعر خام البصرة الخفيف ارتفاعا هو الاعلى في نفوط منظمة / اوبك/ ، بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية قبل اغلاقها .وسجلت اسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73.20 دولاراً للبرميل بارتفاع بنسبة 0.51%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل الى 68.46 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 2.00% .وسجل نفط البصرة الخفيف اعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك، اذ سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.00 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 71.91 دولاراً ، ومزيج سهران الجزائري 72.76 دولارا ، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.04 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.00 دولارا للبر ميل ./انتهى8

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