شرطة ديالى تنفذ عملية امنية واسعة في قضاء المقدادية

2021/06/19 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذت شرطة ديالى صباح اليوم عملية امنية واسعة في قضاء المقدادية.وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان العملية نفذت بمشاركة قوات من قسم شرطة المقدادية ومديرية شؤون الافواج وقطعات فوج طوارئ ديالى التاسع وقسم مكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية ومفارز قسم الاتصالات وفصيل الجهد الهندسي".واضاف :" ان العملية تهدف لدهم وتفتيش قريتي البازول وشاقراق والمناطق المحاذية لنهر مهروت والبساتين المحيطة، لملاحقة خلايا داعش الارهابية ومنعها من ايجاد ملاذ آمن في مناطق المحافظة"./انتهى9

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