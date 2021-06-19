قرار عراقي جديد بشأن زوج حلا ابنة الدكتاتور صدام بعد 18 عاماً

2021/06/19 | 11:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت وزارة العدل العراقية قرارا جديدا بخصوص زوج حلا ابنة صدام حسين.

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