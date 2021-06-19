2021/06/19 | 11:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، يوم امس الجمعة، إن "البشر إجمالاً لم يتعظوا من جائحة كورونا"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتحدث عن الجائحة وزواج المثليين والتطبيع مع الاحتلال) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتحدث عن الجائحة وزواج المثليين والتطبيع مع الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).