تقرير متضارب حول المركز الثالث لسوريا

2021/06/19 | 11:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر “معهد الاقتصاد والسلام” تقريره الجديد عن اوضاع السلام في العالم ومن بينها سوريا....

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