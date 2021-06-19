2021/06/19 | 11:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقل الطاقة: انجاز نصب وتشغيل المحولة الرئيسية رقم 5 في محطة سوق الشيوخ الثانوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/19 | 11:04.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل الطاقة: انجاز نصب وتشغيل المحولة الرئيسية رقم 5 في محطة سوق الشيوخ الثانوية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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