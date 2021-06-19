البرلمان قلق من حرب المسيرات: تضر بانتخابات العراق

2021/06/19 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني عبر مجلس النواب، اليوم السبت، عن قلقه بشأن حرب الطائرات المسيرة، عقب دخول “الدرونز” إلى ساحة المواجهة في العراق.وقال النائب في المجلس، جاسم البخاتي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “استمرار […]

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