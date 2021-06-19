ايران..فوز ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

2021/06/19 | 11:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بان آية الله ابراهيم رئيسي تقدم على بقية المرشحين بحصوله على أكثر من 17 مليون صوت وفقا للنتائج الاولية لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وحصل ابراهيم رئيسي على 17 مليون و800 الف صوت بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين.

واضاف جمال عارف للصحفيين اليوم السبت، أن المرشح محسن رضائي ميرقائد حصل على 3 ملايين و300 ألف صوت، وعبد الناصر همتي حصل على مليونين و300 ألف صوت في المرتبتين الثانية والثالثة، فيما احتل امير حسين قاضي زادة المرتبة الرابعة بمليون صوت.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 حزيران /يونيو وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

وتم اغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 59 مليونا و 310 الاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للادلاء باصواتهم للمرة الاولى.

وبلغ عدد صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية 67 الفا وخارج البلاد 450 صندوقا وللمجالس الاسلامية البلدية والقروية 75 الفا.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.

PUKmedia وكالات

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