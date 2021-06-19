الصحة: الفطر الأخضر لا يشكل خطورة

2021/06/19 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: لا توجد خطورة من الفطر الأسود والأخضربغداد – واع- محمد الطالبيأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم وجود أي خطورة من الفطر الأسود أو الأخضر، فيما كشفت عن أربعة أنواع من الفطريات التي تصيب الانسان.وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفطريات لا تنتقل بين الانسان والآخر، ولا توجد خطورة بشأنها"، مبيناً أن "الفطر الأسود لم ينتقل من الهند الى العراق، وإنما عوامل ظهور هذا المرض نفسها موجودة في العراق ،وهي الأتربة والتلوث من الأتربة، إضافة الى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة كمرضى السكري ،وخاصة الذين اصيبوا بكورونا".وأضاف أن "الفطر الأخضر من الممكن أن يحدث في أي بلد، وهو نفس الفطر الأسود"، مشيراً الى أن "هذه الفطريات تسمى حسب الألوان التي تعطيها لون الإصابة ،فهناك الأسود والأخضر والأصفر والأبيض وهي من نفس العائلة".وأكد أن "هذه الفطريات تنتقل الى الانسان عن طريق الأتربة والتعاون مع الأتربة في المزارع وتنشط في أثناء ضعف مناعة الانسان".

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